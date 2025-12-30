A Mar-a-Lago tramonta la diplomazia. È il tempo della mediazione asimmetrica

true false

È una tendenza che parte dall’America ma si sta estendendo: su scala globale, i leader “privatizzano” la politica estera del loro stato, facendone una sorta di strumento personale nell’interlocuzione diretta

La strana mediazione di pace che Trump sta patrocinando, non in qualche sala della Casa Bianca ma nella sua casa delle vacanze di Mar-a-Lago in Florida, sembra caratterizzarsi come diplomazia asimmetrica: i contendenti Russia e Ucraina non sono visti in modo equidistante perché Putin è più tutelato di Zelensky. È questo il nuovo orizzonte della diplomazia? La diplomazia intesa come arte di intrattenere rapporti tra stati sovrani si suole far nascere a Roma in età imperiale, ma con la Repubblic