Bruxelles e la strategia dello struzzo: Trump fa di tutto, l’Ue ha paura persino di nominarlo

Mentre il presidente Usa lancia affondi sulla Groenlandia e fa del Venezuela un suo giocattolo, la classe dirigente europea non osa neppure dire le cose come stanno. Ma è un doppio errore: la remissività, con Trump, non ha mai pagato

Esistono svariate, collaudate strategie per evitare di dire le cose come stanno. In questi giorni la classe dirigente europea fa sfoggio dell’intera gamma: il cancelliere tedesco ci fa sapere che dare un giudizio sull’intervento Usa in Venezuela sarebbe «complesso», mentre il mondo è in fiamme l’alta rappresentante Ue chiede «calma», e di fronte all’ultima uscita di Donald Trump sulla Groenlandia – «L’Ue ha bisogno che la prendiamo noi» – la portavoce della Commissione europea arriva a fare scen