Trump e Putin puntano tutto su un Vecchio Continente disunito, da far conquistare pezzo per pezzo dalle destre. Di contro, la migliore risposta ai disegni egemonici dei vecchi e nuovi autocrati è un’Europa federale, pienamente sovrana e democratica, nell’ispirazione di quella prefigurata a Ventotene. In questo contesto il nostro paese può svolgere un ruolo cruciale

Nell’orizzonte di Trump (e di Putin) non c’è un’Europa coesa e forte, ma un’Europa disunita, insieme di stati rivali che, magari, l’estrema destra conquista pezzo per pezzo, elezione dopo elezione. In questo scenario non hanno margine i pontieri, come Meloni aspira a diventare, fra Usa e Ue. Il governo italiano, con la sua freddezza verso la sovranità europea, è semplicemente un alleato di Trump, il suo cavallo di Troia (e per questa via, ripetiamo, anche di Putin).

La migliore risposta ai disegni egemonici dei vecchi e nuovi autocrati è invece un’Europa federale, pienamente sovrana e democratica, nell’ispirazione di quella prefigurata a Ventotene da Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Gli attacchi scomposti al Manifesto di Ventotene – che per la verità furono mossi già in rispettabili ambienti della destra liberal-conservatrice, gli stessi che per primi hanno avallato la favola di una Meloni moderata – vanno letti in questa cornice. Forse non sono solo una boutade della premier per deviare l’attenzione dalle contraddizioni del suo governo. Al nocciolo, vi è una contesa su quella che deve e dovrà essere l’Europa, sul nostro destino, e sul ruolo che in tutto ciò può e deve svolgere l’Italia. Sul compito storico del nostro Paese, in questa fase drammatica della storia.

Per comprenderlo appieno, occorre però riflettere su un altro aspetto: la confusione e il disorientamento in cui versano le storiche classi dirigenti europee. Queste pagano lo scotto di non avere saputo costruire, nei decenni passati, l’Europa federale e di essere rimaste legate troppo a lungo ai dogmi liberisti (poche spese e poche tasse): accumulando decenni di ritardo, non solo sul cammino dell’integrazione, ma anche nelle politiche di innovazione e nella competizione con gli altri giganti del mondo; e con il risultato di favorire l’ascesa delle forze populiste e di estrema destra, dato che hanno scoraggiato (con la sola eccezione del Pnrr) le politiche di redistribuzione.

Queste classi dirigenti sono tuttora al timone dell’Europa ma, com’è naturale, fanno fatica a riconoscere i propri errori storici. Sono consapevoli della sfida esistenziale rappresentata da Trump e Putin ma, piuttosto che rimettersi radicalmente in discussione, preferiscono reagire modificando solo in minima parte la via del passato: vale a dire, ricorrendo al debito per investire sulla difesa a livello nazionale, accentuando gli squilibri fra paesi, senza cedere sovranità e tagliando welfare e investimenti per l’ambiente; al contempo, cercando di mantenere il consenso interno con politiche securitarie, invece che con la lotta alle disuguaglianze. Questa via, bene espressa dal piano ReArm Europe e dai risultati dell’ultimo vertice europeo, non è affatto incompatibile, nelle sue linee essenziali, con la visione di Meloni. Anzi. E rischia di fare anch’essa (con o senza volerlo) il gioco di Trump e di Putin.

Agli antipodi vi è la strada delineata a partire dal Manifesto di Ventotene: un’Europa sovrana e in grado di decidere, con un’autonoma capacità di spesa per difendersi dai nuovi fascismi ma anche per investire nell’innovazione, nell’ambiente, nel sociale; e che, consapevole della complessità della sua trama (in cui si intrecciano eccezionali meriti ma anche alcuni dei peggiori orrori mai visti nella storia), svolga il ruolo nel mondo, tanto più oggi, di portatrice di diritti e di pace, con una coerenza ideale che abbraccia i diritti dei migranti e la difesa delle istituzioni multilaterali, incluse la condanna di Putin e quella di Netanyahu.

Questa è l’unica alternativa per cui vale la pena mobilitarsi e lottare: in Italia, certo, ma non solo in Italia. È l’unica strada che abbiamo per salvare, rafforzandola, l’Europa. È il motivo di fondo per cui il Manifesto di Ventotene, scritto al confino da antifascisti liberali e socialisti, va difeso e rivendicato: nella sua ispirazione ideale non è mai stato così attuale. Ed è il motivo per cui Meloni e il suo governo sono irrimediabilmente inadeguati alla nuova fase storica.

