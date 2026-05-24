“Cercare oltre”

L’abolizione dell’umano: il problema di Ben-Gvir non è Ben-Gvir, ma la crisi della democrazia

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo
24 maggio 2026 • 19:00

Il ministro israeliano non è diverso da Trump, da Netanyahu, da tutti coloro che hanno trasformato la democrazia nel suo rovescio: l’autoritarismo. Che a questo punto non sembra essere ciò che mette in discussione la credibilità delle democrazie da fuori, ma ciò che rischia di dissolverle da dentro

Il problema di Ben-Gvir è molto più profondo di Ben-Gvir. Non solo per una considerazione scontata, quella per cui la sua responsabilità è semplicemente estetica: egli ha trasformato in spettacolo ciò che è ormai per lo Stato d’Israele prassi giuridica e comportamento consolidato di fronte a tutti coloro che semplicemente criticano le politiche del suo attuale governo. È proprio per questo che, quando Netanyahu prende le distanze o i ministri italiani lo condannano per colpe che non sono certo s

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Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

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