Aborto, contro le destre reazionarie la difesa della legge 194 non basta più

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È da molto tempo che a riaprire il dibattito sull’aborto ci pensa la destra. La sinistra e i movimenti non possono trincerarsi dietro la semplice difesa della legge. Bisogna rinnovare i nostri valori, pensarli collettivamente e dare loro un nome, a partire da cosa intendiamo per giustizia riproduttiva e dal come realizzarla

«Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile». Comincia così legge 194 che regolamenta l’aborto volontario in Italia. E siccome «cosciente e responsabile» è implicito nel libero arbitrio, il quale a sua volta implica la possibilità di dire no o sì a qualcosa (una gravidanza, in questo caso), la 194 sancisce che abortire è una facoltà garantita dal diritto, che non abortire lo è altrettanto e che lo Stato dovrebbe mettersi in entrambi i casi a disposizione della cosc