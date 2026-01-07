Acca Larentia, quei due mondi uniti sotto la stessa Fiamma

Perché non sono credibili i i distinguo di rito tra le celebrazioni mattutine istituzionali degli esponenti della maggiornanza e quelle serali con i saluti romani e l’ostentazione del fascimo davanti la sede che fu del Msi
Fratelli d’Italia è nato e vive con una contraddizione inestricabile. In Europa si presenta con uno stile da establishment. Si sforza di apparire il più distante possibile da quelle radici antiche che «non gelano», come invece amano ripetere in Italia non solo gli iscritti ma persino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il tema delle radici forti che affondano nella storia politica del Movimento sociale e quindi del neofascismo, è centrale per capire il significato della liturgia di Acca