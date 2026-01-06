Il commento

Dal caudillo agli ayatollah: il monito Usa è per Teheran

06 gennaio 2026 • 20:33

La defenestrazione di Maduro può essere un avvertimento agli ayatollah: o tornano al tavolo delle trattative, o via libera ad Israele. Intanto, siamo nel mezzo di un dilemma etico: da una parte la tutela dei confini nazionali, dall’altro la salvaguardia dei diritti dei popoli

Le vicende venezuelane, certamente non inducono all’ottimismo il regime iraniano, già alle prese con una tempesta perfetta in cui convergono crisi economica, inflazione e crisi idrica. Il tutto in una cornice già destabilizzata da proteste pluriennali e   dalle makkòt (percosse) subite dall’aviazione di Tsahal, a cui ha risposto con un po’ di carota (ammorbidito il patto sociale con la popolazione) e molto bastone (sette impiccagioni al giorno e un’enorme operazione di pulizia etnica nei confron

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

