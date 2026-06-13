Acqua, energia e terreni: l’Europa non può perdere la sfida dei data center

true false

Per rendere possibile la rivoluzione dell’intelligenza artificiale servono le stesse risorse alla base della rivoluzione industriale – energia, acqua, terreni – ma su dimensioni gigantesche. E il boom di investimenti in data center con una concorrenza senza regole, a colpi di chi arriva prima, lascerà probabilmente tante imprese a terra ma sicuramente impatti rilevanti nei territori

L’Europa potrebbe fare da capofila almeno su un aspetto della corsa allo sviluppo dell’Intelligenza artificiale. Perché il problema non è solo recuperare il gap in termini di investimenti in ricerca e sviluppo o di riuscire a creare dei campioni europei per fronteggiare l’attuale dominio americano e cinese. Per rendere possibile questa rivoluzione nei sistemi di calcolo e di elaborazione avanzate di dati servono infatti le stesse risorse alla base della rivoluzione industriale – energia, acqua,