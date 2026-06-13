la corsa all’intelligenza artificiale

Acqua, energia e terreni: l’Europa non può perdere la sfida dei data center

Edoardo Zanchini
Edoardo Zanchini
Edoardo ZanchiniEcologista
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13 giugno 2026 • 17:41

Per rendere possibile la rivoluzione dell’intelligenza artificiale servono le stesse risorse alla base della rivoluzione industriale – energia, acqua, terreni – ma su dimensioni gigantesche. E il boom di investimenti in data center con una concorrenza senza regole, a colpi di chi arriva prima, lascerà probabilmente tante imprese a terra ma sicuramente impatti rilevanti nei territori

L’Europa potrebbe fare da capofila almeno su un aspetto della corsa allo sviluppo dell’Intelligenza artificiale. Perché il problema non è solo recuperare il gap in termini di investimenti in ricerca e sviluppo o di riuscire a creare dei campioni europei per fronteggiare l’attuale dominio americano e cinese. Per rendere possibile questa rivoluzione nei sistemi di calcolo e di elaborazione avanzate di dati servono infatti le stesse risorse alla base della rivoluzione industriale – energia, acqua,

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Edoardo Zanchini
Edoardo Zanchini
Edoardo ZanchiniEcologista

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.

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