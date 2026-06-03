Affaire De Gregori: non si deve scambiare l’eco del microfono per la voce della verità

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Nel 1976 Francesco Guccini incideva L’Avvelenata, un’invettiva contro chi pretendeva di dirgli cosa e come cantare. Rivendicava la libertà di scrivere ciò che voleva, senza confini alla creatività. Cinquant’anni dopo, Francesco De Gregori rivendica una libertà quasi opposta: quella di non schierarsi e di provare persino imbarazzo per chi lo fa. Direzioni contrarie, con una radice comune: l’autonomia di chi sta davanti ad un pubblico. La polemica scatenata dalle parole di De Gregori è interessant