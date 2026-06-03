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Affaire De Gregori: non si deve scambiare l’eco del microfono per la voce della verità

Michel Croce
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03 giugno 2026 • 18:46Aggiornato, 03 giugno 2026 • 19:52

Le polemiche intorno alla rivendicazione del cantautore della libertà di non schierarsi offrono un’occasione. Distinguere lo sconfinamento dalla sensibilizzazione restituisce al dibattito la possibilità di essere un dibattito, non un mero scontro di slogan

Nel 1976 Francesco Guccini incideva L’Avvelenata, un’invettiva contro chi pretendeva di dirgli cosa e come cantare. Rivendicava la libertà di scrivere ciò che voleva, senza confini alla creatività. Cinquant’anni dopo, Francesco De Gregori rivendica una libertà quasi opposta: quella di non schierarsi e di provare persino imbarazzo per chi lo fa. Direzioni contrarie, con una radice comune: l’autonomia di chi sta davanti ad un pubblico. La polemica scatenata dalle parole di De Gregori è interessant

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Michel Croce
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Filosofo. Si occupa di disinformazione, fiducia negli esperti e trasmissione di conoscenza. È professore associato di filosofia morale presso l'Università di Genova.

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