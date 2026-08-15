L’inizio della fine: dopo Kabul ogni male è possibile

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Dopo la fuga di Kabul, il fallimento americano, tutto era permesso. Il 24 febbraio 2022, sei mesi dopo, la Russia invase l'Ucraina. Il 7 ottobre 2023, due anni dopo, c'è stato l'assalto di Hamas ad Israele, e poi l'azione genocida di Israele nella striscia di Gaza, nell'impotenza o indifferenza del mondo