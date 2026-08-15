L’inizio della fine: dopo Kabul ogni male è possibile

Dopo la fuga di Kabul, il fallimento americano, tutto era permesso. Il 24 febbraio 2022, sei mesi dopo, la Russia invase l'Ucraina. Il 7 ottobre 2023, due anni dopo, c'è stato l'assalto di Hamas ad Israele, e poi l'azione genocida di Israele nella striscia di Gaza, nell'impotenza o indifferenza del mondo
Il 15 agosto 2021, cinque anni fa, gli americani abbandonarono l'Afghanistan, lasciarono Kabul in mano ai talebani dopo la fuga del presidente Ashraf Ghani, mentre il regime si accartocciava in poche ore come un fantoccio. Gli abitanti di Kabul si aggrapparono disperatamente agli aerei in decollo, precipitando sulle piste. «Questa situazione non sorprende nessuno che abbia una conoscenza dell'Afghanistan o almeno buona memoria», aveva scritto Gino Strada nel suo ultimo articolo sulla Stampa, usc