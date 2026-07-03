Al summit Nato delle incertezze solo l’Europa parlerà ucraino

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Quello di Ankara sarà il primo vertice dopo le crisi transatlantiche degli ultimi mesi su Groenlandia, guerra con l’Iran ed uso delle basi americane nel Vecchio Continente. Il rischio di un disimpegno unilaterale e non coordinato, usato anche come strumento di pressione e coercizione, è molto reale: l’approccio transazionale di Washington potrebbe tradursi in minacce di ritorsione, tali da pesare anche sulle decisioni che gli europei si apprestano a prendere sull’industria della difesa