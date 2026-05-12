Patto europeo e Cpr in Albania, il governo rischia un’altra batosta

L’Albania non intende rinnovare il Protocollo con l’Italia dopo il 2028, ha reso noto il ministro degli Esteri albanese. Ma fino a quella data Giorgia Meloni può essere certa che i centri Gjadër e Shëngjin saranno operativi? Dal 12 giugno 2026 diventerà applicabile il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, e più volte Meloni ha affermato che il Patto sbloccherà il funzionamento dei centri. Ma i dubbi al riguardo sono molti
L’Albania non intende rinnovare il protocollo con l’Italia dopo il 2028, ha reso noto il ministro degli Esteri albanese, Ferit Hoxha, in vista della possibile entrata del Paese nell’Unione europea. Fino a quella data Giorgia Meloni può essere certa che i centri di Gjadër e Shëngjin saranno operativi? Dal 12 giugno 2026 diventerà applicabile il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo – l’insieme di regolamenti e direttive con cui l’Ue ha riformato le regole comuni, tra l’altro, su ingresso, e