l’analisi

Patto europeo e Cpr in Albania, il governo rischia un’altra batosta

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
12 maggio 2026 • 17:55Aggiornato, 12 maggio 2026 • 18:15

L’Albania non intende rinnovare il Protocollo con l’Italia dopo il 2028, ha reso noto il ministro degli Esteri albanese. Ma fino a quella data Giorgia Meloni può essere certa che i centri Gjadër e Shëngjin saranno operativi? Dal 12 giugno 2026 diventerà applicabile il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, e più volte Meloni ha affermato che il Patto sbloccherà il funzionamento dei centri. Ma i dubbi al riguardo sono molti

L’Albania non intende rinnovare il protocollo con l’Italia dopo il 2028, ha reso noto il ministro degli Esteri albanese, Ferit Hoxha, in vista della possibile entrata del Paese nell’Unione europea. Fino a quella data Giorgia Meloni può essere certa che i centri di Gjadër e Shëngjin saranno operativi? Dal 12 giugno 2026 diventerà applicabile il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo – l’insieme di regolamenti e direttive con cui l’Ue ha riformato le regole comuni, tra l’altro, su ingresso, e

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Vitalba Azzollini
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Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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