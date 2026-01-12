Su Alberto Trentini serve dire grazie a chi ha lottato, più che al governo

true false

Non ci sono solo i governi, con il loro potere e spesso la loro inazione, incapacità o mancanza di volontà di agire. Ci sono anche gli italiani e le italiane sconosciute che accanto alle associazioni e a un pugno di giornali, in questi mesi, hanno manifestato per la liberazione del cooperante, non hanno mai smesso di contare i giorni, non lo hanno mai dimenticato, non lo hanno mai abbandonato, anche quando i responsabili sembravano farlo