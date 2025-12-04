Alligator Alcatraz, i centri Usa dove muore l’umanità

Il rapporto di Amnesty sui due centri di detenzione della Florida: i detenuti vivono in condizioni disumane, quasi senza cure mediche, in situazioni igieniche insostenibili, sempre in ceppi (anche all’aperto), esposti a continue violenze. In pratica, si tratta di laboratori in cui sperimentare le politiche razziste e anti-immigrazione dell’amministrazione Trump
Amnesty International ha diffuso un rapporto su due centri di detenzione per persone migranti della Florida: l’Everglades Detention Facility (famigeratamente noto come “Alligator Alcatraz”) e il Krome North Service Processing Center. Dalla ricerca è emerso che le persone detenute arbitrariamente ad Alligator Alcatraz vivono in condizioni inumane e insalubri: gabinetti traboccanti di feci che invadono i dormitori, accesso limitato alle docce, esposizione a insetti senza prodotti o sistemi di prot