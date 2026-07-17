La riforma del decreto sicurezza è un bicchiere mezzo vuoto

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Riccardo Noury
Amnesty International Italia
È il portavoce di Amnesty International Italia.
Fatti
Venticinque anni dopo il G8 di Genova resta la domanda più inquietante: potrà accadere di nuovo?
17 luglio 2026 • 10:29
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Pena di morte, record di esecuzioni. Torniamo al 1981
18 maggio 2026 • 20:38
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La sospensione, 400 minuti per riannodare i fili su Bolzaneto e il G8 di Genova
11 maggio 2026 • 07:00
Mondo
Un mondo di bulli predatori. Il Rapporto sul 2025 di Amnesty International
21 aprile 2026 • 13:30
Commenti
La legge israeliana sulla pena di morte, un nuovo capitolo dell’apartheid contro i palestinesi
31 marzo 2026 • 12:10
Sport
Israele continua a violare le regole della Fifa, ma per Infantino è tutto normale
23 marzo 2026 • 17:20
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Cosa rende un luogo «bersaglio legittimo»? Il caso della banca in Libano
13 marzo 2026 • 14:21
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In Iran il regime buio miete vittime. Andiamo in piazza per tutte loro
15 gennaio 2026 • 16:11
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Tre anni di governo Meloni, diritti umani in caduta libera
16 dicembre 2025 • 20:27
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Alligator Alcatraz, i centri Usa dove muore l’umanità
04 dicembre 2025 • 20:12
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