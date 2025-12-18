Commenti

Nel nome di Almerigo Grilz, come la destra impone il revisionismo missino

Davide Conti
18 dicembre 2025 • 19:35Aggiornato, 18 dicembre 2025 • 19:38

Il film con Rai Cinema e la mostra al Parlamento Ue. La destra postfascista sta celebrando Almerigo Grilz, ex Avanguardia e poi Fuan. Imponendo la lezione di Almirante e dei padri di Salò

La mostra dedicata da Fratelli d'Italia ad Almerigo Grilz all'interno del Parlamento europeo, di cui ha raccontato Simone Alliva su Domani, è solo l'ultimo degli innumerevoli episodi di riemersione istituzionalizzata delle radici neo e postfasciste nel nostro tempo. Una circostanza che segnala, una volta di più, la logica politica seguita dall'estrema destra italiana e internazionale ovvero esercitare un «uso pubblico della storia» finalizzato non tanto, o non solo, alla regolazione strumentaliz

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).

