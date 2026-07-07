Giochi di potere e tatticismi. L’occasione fallita per Sarajevo

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Si sarebbe potuta definire una tabella di marcia di misure e riforme volte a bilanciare gli interessi contrastanti e ad alleviare i timori dei vari gruppi di interesse riguardo al passaggio verso una vera indipendenza

La Bosnia ha bisogno di un rilancio politico. A più di tre decenni dalla firma degli Accordi di Dayton, che posero fine alla devastante guerra del 1992-95, è giunto il momento che il paese si assuma la piena responsabilità del proprio futuro. Nell’ambito dell’accordo del 1995, fu istituita la figura dell’Alto rappresentante internazionale per la Bosnia-Erzegovina con il compito di coordinare e attuare tutte le disposizioni civili e politiche dell’accordo di pace. Una massiccia forza della Nato s