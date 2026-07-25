Altro che Pasolini, se per tornaconto si usano le divise

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Forse, mentre i sindacati delle varie polizie sono ormai protrusioni del Viminale e il cosiddetto Campo Largo si ostina a dividersi tra chi si allinea alla percezione allarmistica e chi si ferma alle petizioni di principio, andrebbe sposato il coraggio della verità. Parlando direttamente, à la Pasolini, a chi porta la divisa. Così: vi stanno prendendo per il culo

Sembra incredibile anche a me, ma nessuno ha ancora tirato fuori Pasolini. Forse Mollicone era al mare. Forse, non avendolo mai letto davvero, si sono fermati alla famosa teoria del “fascismo degli antifascisti” che usano per i meme su Facebook. Poi, zero scarabocchio. O forse non serve: la narrazione sulla condotta di qualunque agente è già naturalmente assolutoria. L’altro giorno, nell’elegia di uno dei poliziotti che hanno gestito la morte di Abderrahim Fakir, un quotidiano nazionale evidenzi