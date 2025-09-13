Con una scia di atrocità crescenti i due conflitti che il tycoon voleva concludere in 48 ore scivolano lungo la china obbligata dai loro successi militari, senza alcuna prospettiva realistica, mentre a Doha Israele ha bombardato soprattutto il negoziato. Forse l’unica possibilità rimasta passa per Pechino
Altro che portatore di pace: l’inetto infido Donald Trump ci intrappola in due guerre. Mediatore cercasi
13 settembre 2025 • 20:01
Con una scia di atrocità crescenti i due conflitti che il tycoon voleva concludere in 48 ore scivolano lungo la china obbligata dai loro successi militari, senza alcuna prospettiva realistica, mentre a Doha Israele ha bombardato soprattutto il negoziato. Forse l’unica possibilità rimasta passa per Pechino