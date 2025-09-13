Come congegni dotati di una dinamica propria, le due guerre che Donald Trump prometteva di spegnere ormai procedono verso l’abisso. Con una scia di atrocità crescenti sia Putin sia Netanyahu scivolano lungo la china obbligata dai loro successi militari. Il russo occupa un pezzo di Ucraina esteso quanto l’intera Italia settentrionale: se Kiev non si arrende e non accetta la smilitarizzazione, come potrà Mosca tenere a lungo sotto controllo quel territorio immenso? E una popolazione che a suo tempo respinse a grande maggioranza l’unione con la Russia? E un fronte lungo 1700 chilometri sul quale oggi sono schierati oltre mezzo milione di soldati russi?

Anche la guerra di Gaza pare ormai guidata da una inarrestabile logica interna. Netanyahu ha bombardato quasi tutto il bombardabile - Libano, Siria, Iran, Yemen; infine il Qatar, dove ha bombardato i negoziatori di Hamas e il negoziato, mancando i primi ma uccidendo intenzionalmente il secondo. Avendo così spento la possibilità di un compromesso, ora può andare solo avanti e ancora avanti, verso le tappe finali: espellere i palestinesi, annettersi grandi pezzi dei Territori occupati, mettere paura all’Egitto per costringerlo ad aprire il confine. Preoccupato, Il Cairo ha chiesto l’intervento del Consiglio di sicurezza, ma senza illusioni. In questo turbolento trapasso tra due ere, l’aspetto più inquietante è proprio l’assenza di mediatori sufficientemente credibili per attutire lo sconquasso del sistema internazionale.

Trump aspirava a quel ruolo, e ad un Nobel come premio. Invece arranca dietro eventi che millanta di influenzare, più inetto e irresoluto del suo predecessore, e ormai per tutti infido. Il complottismo vuole che Putin lo tenga per il collo con un video di certe sue esuberanze moscovite e che il Mossad abbia ottenuto da Epstein un filmato assai imbarazzante per un presidente eletto anche dal conservatorismo cristiano. Ma al solito, la verità potrebbe essere più banale: l’arsenale di Washington ormai è limitato e l’uomo che dovrebbe usarlo non è capace.

Molti europei ne sono finalmente consapevoli. Esortando i governi a riconoscere la Palestina e a sospendere l’accordo di cooperazione tra Ue e Israele, il parlamento europeo ha marcato una linea opposta a quella degli Stati Uniti. Ma è troppo tardi e troppo poco. Non è irrilevante che alla fine di questo mese l’Assemblea generale della Nazioni Unite offrirà a Parigi il palcoscenico per riconoscere la Palestina. Altri europei potrebbero seguire, e non mancheranno ricadute legali e politiche. Ma c’è uno scarto enorme tra la velocità vertiginosa degli eventi e la lentezza delle diplomazie europee, impigliate in discussioni futili, suscettibilità tragicomiche, formule vuote. La mitica “soluzione dei due Stati”, il credo degli europei, in quei termini è impraticabile, stante il rifiuto della grande maggioranza degli israeliani. L’unica versione dei “due stati” che ancora due anni fa aveva probabilità di successo, la confederazione, ora è respinta anche dalla grande maggioranza dei palestinesi. Occorrerebbe tentare altre strade, non ultima l’ipotesi di una confederazione giordano-palestinese che oggi trova qualche disponibilità ad Amman. Ma c’è ancora tempo per sondare, dibattere, esperire?

Nel rimbombare dei passi con i quali il dio degli eserciti conduce la marcia verso la catastrofe finale, forse l’unica possibilità rimasta passa per Pechino. Si tratterebbe di attrarre la Cina in un nuovo telaio di relazioni internazionali, attribuendole un ruolo rilevante nel “multilateralismo” che Xi predica, sia pure in termini ambigui. Pechino dispone di strumenti affilati. Ha intensi rapporti commerciali con Israele e tutto l’interesse a evitare che il tratto mediorientale della via della seta precipiti nel caos. Inoltre sostiene la guerra di Putin con tecnologia dual-use per i droni e con forniture di micro-chips che coprono l’89 per cento del fabbisogno russo, eppure finora non ha mai voluto impegnarsi in un’alleanza formale con la Russia - quasi la ritenesse un partner temporaneo, funzionale a sfiancare gli StatI Uniti in Ucraina e tenerli lontani dai propri mari.

Si obietterà che la Cina è un’autocrazia: sta dall’altra parte. Ma nel momento dell’assoluta emergenza le democrazie non ebbero esitazioni ad imbarcare nell’alleanza perfino Stalin. E in ogni caso, sarà bene chiarirsi su un punto decisivo: qual è la nostra parte? Nel mondo nuovo in cui stiamo entrando i confini ideali sono assai mobili. Le reazioni all’assassinio di Charles Kirk hanno confermato la singolare convergenza tra ministri israeliani, uomini di Putin, destra cristiana americana, destre xenofobe europee, la vociante congerie per la quale il mandante di quell’omicidio è “la sinistra global”, ovvero chiunque creda nell’universalismo e nello stato di diritto liberale. Noi.

© Riproduzione riservata