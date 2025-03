In queste settimane sembra di assistere a un 1989 rovesciato: allora i paesi del Patto di Varsavia guadagnavano la libertà dalla potenza egemone grazie al più illuminato dei leader politici del Novecento, Michail Gorbaciov; oggi i paesi europei sono abbandonati – se non peggio – dal loro grande alleato americano

Con un repentino voltafaccia, e con modi bruschi fino al brutale, l’America di Donald Trump ci dice quanto non avevamo voluto ascoltare prima, fin dai tempi di Barack Obama: e cioè che dobbiamo cavarcela da soli.

Il rifiuto dell’amministrazione americana di intervenire in Siria dopo che il dittatore Bashar al Assad aveva infranto le linee rosse che l’Occidente aveva tracciato in base al diritto internazionale umanitario (l’uso di armi chimiche), e la riluttanza, qualche anno prima, a muoversi contro Gheddafi, indicavano un disimpegno degli Usa dal teatro europeo-mediterraneo.

Allora non c’era nessuna frizione tra le due sponde dell’Atlantico e quindi questi episodi rientravano nella normalità di vedute diverse – anche se la Francia fu molto irritata del ritiro dell’ultimo minuto contro la Siria. E Obama era persona gentile, di buone maniere.

Tutto il contrario della rozzezza di Trump e soprattutto del suo “killer in capo”, J.D. Vance, che con quella faccia da bamboccio imbronciato spara a raffica contro tutto e tutti.

L’irritante lezione di Vance

Lo spettacolo offerto l’altro giorno con l’aggressione a Volodymyr Zelensky, che ha trasformato la White House in una Fight House, forse seguendo lo stile hillbilly, per quanto disgustoso va messo però in relazione con quanto affermato dal vicepresidente Vance alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, lo scorso mese.

Quello è il turning point. Che un americano venga a fare la lezione agli europei su cosa siano le libertà civili e politiche quando nel suo paese si mettono all’indice dalle biblioteche i libri sgraditi per non parlare del diritto di voto minato da mille impedimenti, suona come minimo irritante.

Ma c’è stato di peggio. Per la prima volta gli Stati Uniti hanno sponsorizzato in maniera palese, intromettendosi nella politica interna di un altro paese, un partito di estrema destra, Alternative fur Deutschland. Il messaggio era chiaro. L’Europa deve voltare pagina e affidarsi agli estremisti filo-putiniani e filo-trumpiani. Coloro che non si adeguano al nuovo corso, sono avversari.

I partiti mainstream, in sostanza la coalizione Ursula, costituiscono un ostacolo al dispiegarsi della potenza americana. Sono residui del passato, ancorati a idee di diritti universali, di multilateralismo di rispetto reciproco, almeno tra alleati.

Il futuro della Nato

Ne consegue che, con tutta probabilità, nel prossimo futuro gli Stati Uniti si muoveranno aumentando l’interferenza nella politica interna dei paesi europei-attraverso la delegittimazione dei governi e il sostegno ai partiti antisistema – e qui Elon Musk avrà un ruolo determinante, per ovvi motivi.

A questo segue la ridefinizione dei rapporti internazionali. Anche qui, il voto all’Onu insieme alla Russia e contro l’Europa segna un passaggio d’epoca. Forse Emmanuel Macron era in anticipo sui tempi quando aveva annunciato la morte celebrale della Nato. Ora il disimpegno americano la rimette sul tavolo.

Gli europei sono stati presi alla sprovvista e non sappiamo ancora se ci sarà una risposta comune dei 27: si può dubitarne viste le posizioni trumpiane di Ungheria e Slovacchia. Ma c’è una alternativa: la creazione di un apparato di difesa coordinato tra i paesi che condividono il progetto attraverso le cooperazioni rafforzate; oppure si possono impiantare nuove strutture ad hoc per associare altri paesi, in primis ovviamente la Gran Bretagna e, eventualmente, il Canada. Non è fantapolitica.

Era quanto volevano fare il presidente francese, Jacques Chirac, e il premier britannico, Tony Blair, nel 1998, quando firmarono la dichiarazione di Saint-Malo per creare una «credibile e autonoma» forza militare europea di intervento. Non passarono 12 ore che il segretario di stato americano Madeleine Albright non facesse fuoco e fiamme contro questo progetto.

Gli Usa non volevano un competitor che si muovesse in autonomia perseguendo i propri interessi. Allora l’Europa era molto più ricca e molto più rilevante nel contesto internazionale, aveva appena varato l’euro. Abbiamo perso quel momento, in cui, tra l’altro, la Gran Bretagna esprimeva il massimo di europeismo della sua storia. Oggi è tanto più difficile quanto più necessario provvedere alla nostra difesa. Perché l’America trumpiana, che non tramonterà presto, non ci è più amica. E per l’Italia, campione di ambiguità e giri di valzer, è il momento di stare da una parte sola.

