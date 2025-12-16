Tre anni di governo Meloni, diritti umani in caduta libera

true false

Come non definire autoritario un insieme di norme - quelle sulla sicurezza - che ha inasprito le pene per diversi reati e ha introdotto ben 14 nuove fattispecie di illeciti? Né può essere usato un termine diverso per le modalità con cui è stato gestito l’ordine pubblico durante le ricorrenti manifestazioni, soprattutto quelle in solidarietà con i palestinesi. Per non parlare dei giornalisti e degli attivisti spiati, delle norme sullo stupro, dei centri in Albania… Ecco cosa dice l’ultimo rapporto Amnesty a riguardo