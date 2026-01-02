L’amore ai tempi di Hinge. Mamdani è scritto per i Gen Y

true false

Mentre il presidente degli Stati Uniti era impegnato a inaugurare il 2026 smentendo i complotti sulla sua morte, New York accoglieva ufficialmente il suo nuovo sindaco. E se Donald Trump, che il prossimo giugno compirà ottant’anni, comincia l’anno parlando al WSJ di aspirine e fluidificazione del sangue, portando una ventata di vitalità degna di una fila alle poste nel giorno delle pensioni, è evidente che l’atmosfera nella City di Zohran Mamdani è di tutt’altra freschezza. Inclusione, Somewhere