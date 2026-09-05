Andrea Angeli, l’uomo che portava la pace nel mondo

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Per tanti anni funzionario delle Nazioni Unite, protagonista per oltre trent’anni di missioni nei più difficili scenari internazionali, è scomparso a 69 anni. Dal Cile della transizione post-Pinochet alla remota Timor Est, passando dai tre anni cruciali di Sarajevo e dall’Afghanistan, era il volto (migliore) dell’Onu ai quattro angoli del globo

Per quella visita papale che non ci sarebbe mia stata si erano prenotati in tanti. Centinaia di inviati provenienti da tutto il mondo si erano riversati ad Ancona in attesa di un volo delle Nazioni Unite per testimoniare il viaggio nella Sarajevo assediata di Giovanni Paolo II prevista per l’8 ottobre 1994. Posti negli aerei che facevano la spola, pochi. Eppure nessuno di chi stava in un'attesa altrimenti snervante si agitava per la paura di non arrivare in tempo. Perché dall’altra parte dell’Ad