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Andrea Angeli, l’uomo che portava la pace nel mondo

Gigi Riva
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05 settembre 2026 • 09:55Aggiornato, 05 settembre 2026 • 09:55

Per tanti anni funzionario delle Nazioni Unite, protagonista per oltre trent’anni di missioni nei più difficili scenari internazionali, è scomparso a 69 anni. Dal Cile della transizione post-Pinochet alla remota Timor Est, passando dai tre anni cruciali di Sarajevo e dall’Afghanistan, era il volto (migliore) dell’Onu ai quattro angoli del globo

Per quella visita papale che non ci sarebbe mia stata si erano prenotati in tanti. Centinaia di inviati provenienti da tutto il mondo si erano riversati ad Ancona in attesa di un volo delle Nazioni Unite per testimoniare il viaggio nella Sarajevo assediata di Giovanni Paolo II prevista per l’8 ottobre 1994. Posti negli aerei che facevano la spola, pochi. Eppure nessuno di chi stava in un'attesa altrimenti snervante si agitava per la paura di non arrivare in tempo. Perché dall’altra parte dell’Ad

Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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