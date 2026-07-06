L’antidoto al populismo è la democrazia dei partiti

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Ricordiamo l’insegnamento dei Padri Costituenti: torniamo alla democrazia dei partiti riportando la democrazia nei partiti secondo l’articolo 49 della Costituzione. Sarebbe la caduta del cesarismo

Se invece di celebrare gli anniversari della storia repubblicana come un più o meno noioso adempimento la politica italiana provasse a metterci un po’ di testa, scoprirebbe molte cose. Per esempio capirebbe che l’ottantesimo dell’assemblea costituente che ha occupato le meningi per dovere d’esame più studenti in prova di maturità che politici di governo (e non) in obbligo celebrativo, rappresenta il più alto “peana” possibile della democrazia dei partiti. La Costituzione stessa sarà prodotto m