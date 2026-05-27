L’antisemitismo è la polvere sotto il tappeto della destra

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Le chat svelate da Domani rivelano il malcontento crescente della base di FdI verso la politica del piede in due scarpe che ha caratterizzato l’intera legislatura di Giorgia Meloni

Ogni volta che si mette il naso dentro gli ambienti privati della destra italiana, che, come noto, non ha mai fatto davvero i conti col passato fascista, come dimostrano le acrobazie retoriche di Ignazio La Russa in questi giorni di celebrazione dell’ultra antisemita Almirante, vengono fuori i vecchi altarini, in cui è ben presente l’iconografia dell’ebreo manovratore, astuto, manipolatore, virus da estirpare dal corpo sociale dell’antisemitismo razziale del secolo scorso. Ma sarebbe un’estrema