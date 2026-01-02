Perché cercare la divisione sull’antisemitismo?

Senza entrare nella spinosa questione del rapporto tra antisemitismo e antisionismo e posto che l’odio contro gli ebrei è un’aberrazione da contrastare in tutti i modi, ci sono diverse osservazioni da fare sulla pdl Delrio. Soprattutto di metodo: perché questa legge non è stata condivisa prima con il partito?
Nel Pd e fuori di esso si discute molto sulla proposta di legge a prima firma Delrio sull’antisemitismo. Mi limito a una premessa e a tre osservazioni. La premessa: l’antisemitismo è un’aberrazione, esso va contrastato in ogni modo. Sul concetto di antisemitismo e sul suo rapporto con l’antisionismo disponiamo di intere biblioteche, la letteratura accumulata sul tema grazie a eminenti studiosi dell’ebraismo è sterminata. Dunque non sono così presuntuoso da pretendere di entrare in una disputa ci