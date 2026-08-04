Gli “scrutini” su Ariana Grande. Se anche le popstar scrollano

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La cantante è stata la protagonista involontaria di un tragico episodio di terrorismo avvenuto a un suo concerto nel 2017. E nell’ultimo anno, in modo particolarmente evidente, il suo dimagrimento è diventato un gigantesco argomento di discussione online. Da questo Grande-gate si potrebbe presumere che il vero lusso oggi sia potersi sottrarre alla schiavitù dell’iperconnessione

Ariana Grande è famosissima. Lo è diventata perché recita bene, ha una bella voce, uno stile originale – la sua coda di cavallo e l’accoppiata felpa e tacchi alti hanno influenzato gran parte dell’estetica teen dello scorso decennio –, un talento comico apprezzabile nei suoi sketch al Saturday Night Live. Ha carisma, simpatia, successo, insomma, ha tutto. Tutto, tranne la forza di affrontare quello che un suo portavoce definisce «ongoing public scrutiny», l’incessante giudizio del pubblico. Per