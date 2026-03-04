Cantare l’inno per Meloni: la favola magica di Arisa

true false

Al Foro Italico, al convegno organizzato dai ministri Roccella e Abodi per celebrare gli 80 anni del voto femminile, tra un’omissione della dittatura che ha impedito alle donne di esercitare questo diritto fino al 1946 e un encomio per la presidente che si fa chiamare “il presidente”, la cantante ha intonato il Canto di Mameli in faccia alla premier, innescando una sorta di karaoke patriottico