Chi approfitterà della deregulation sulle armi atomiche

Con la deregulation che seguirà alla fine del trattato New Start, il rischio principale è che un paese che sviluppa o acquisisce armi nucleari possa provocare un attacco preventivo da parte di un vicino che non è disposto a vedere un avversario potenzialmente minaccioso. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare alle atomiche. Ci siamo abituati troppo a loro. È giunto il momento di sentirci a disagio

I paesi e i popoli del mondo convivono con le armi nucleari da ottant'anni. Queste armi dall'inimmaginabile potere distruttivo sono state utilizzate solo due volte, quando gli Stati Uniti sganciarono le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki per accelerare la fine della Seconda guerra mondiale. Ci sono stati ovviamente altri momenti di paura, in particolare la crisi dei missili di Cuba del 1962. Tuttavia, per la maggior parte del tempo, le armi nucleari sono rimaste in secondo piano durante la g