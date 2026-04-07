Artemis II e la foto più bella del mondo: la vera missione è recuperare il senno perduto sulla Terra

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Rifugiarsi nella cartolina scattata fuori dall’orbita e rintanarsi nel silenzio dell’ignoto galattico, per quanto allettante, non è certo una soluzione all’inquietudine mondana del presente, ma un cambio di prospettiva ogni tanto non guasta

C’è il presidente degli Stati Uniti che minaccia il paese in cui è nata una delle civiltà più antiche del mondo di farlo tornare all’età della pietra a forza di bombardamenti, chissà se per semplice arroganza o se per prendere alla lettera la famosa citazione attribuita a Einstein su un ipotetico quarto conflitto mondiale combattuto con sassi e bastoni. Ci sono gli eventi atmosferici sempre più violenti e frequenti che ci ricordano con prepotenza l’urgenza della questione climatica, oltre che qu