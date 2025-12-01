l’analisi

Non è il plebiscito del leader che riporta i cittadini alle urne

Nadia Urbinatipolitologa
01 dicembre 2025 • 20:40

Ha ovviamente molto senso voler invertire questa tendenza e soprattutto i partiti dell’opposizione hanno un legittimo interesse a farlo. Tuttavia, si deve diffidare dei discorsi che associano il declino della partecipazione elettorale a quello della legittimità democratica

Le recenti elezioni regionali hanno riconfermato la secessione delle urne da parte di milioni di cittadini. Ha ovviamente molto senso voler invertire questa tendenza e soprattutto i partiti dell’opposizione hanno un legittimo interesse a farlo. Tuttavia, si deve diffidare dei discorsi che associano il declino della partecipazione elettorale a quello della legittimità democratica. Lo si deve perché, non solo è sbagliatissimo far dipendere la legittimità delle istituzioni dal numero dei votanti ma

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

