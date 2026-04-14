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Data la rilevanza della conoscenza per la vita democratica, una delle principali sfide oggi è l’attacco alla libertà di insegnamento. Fino a pochi anni fa, la definizione di libertà accademica sembrava chiara e il godimento di tale libertà non presentava particolari restrizioni nei Paesi democratici. Formalmente, il diritto alla libertà accademica e all’autonomia universitaria è infatti riconosciuto a livello internazionale. La situazione è però cambiata drasticamente negli ultimi anni, quando violazioni della libertà di insegnamento sono diventate sempre più frequenti, non solo nelle dittature.

In tempi recenti, infatti, la libertà accademica è stata strumentalizzata dalla destra nell’ambito di una reazione contro la diffusione della conoscenza critica, nonché di una negazione delle verità scientifiche. In questo contesto, la libertà accademica è stata presentata come il diritto degli studenti a non essere indottrinati da una presunta cultura “woke”. In nome di un ambiente protetto, alle università è stata negata la legittimità delle opinioni politiche critiche.

Le forme dei recenti attacchi alla libertà accademica nella democrazia liberale mostrano le debolezze della concezione liberale della stessa. In particolare, dall’Ue agli Stati Uniti, la diffusione di narrazioni sullo scontro di civiltà da parte di attori di destra ha portato alla repressione delle voci critiche sul genocidio guidato da Israele a Gaza all’interno delle università di tutto il mondo. Il fatto che questi attacchi contro la conoscenza critica siano stati condotti in nome della libertà accademica mostra come, in tempi intensi, i punti di svolta discorsivi critici affrontino il significato stesso dei diritti fondamentali.

Il richiamo alla purezza disciplinare per attaccare interi campi di studio, la trasformazione delle università in agenti di repressione, la restrizione della libertà di parola negli atenei sono solo alcuni dei modi attraverso cui la libertà d’insegnamento viene attaccata oggi.

C’è, in primo luogo un tentativo di controllo attraverso visioni parziali e strumentali di una pretesa purezza disciplinare, ad esempio, in discipline come quelle delle scienze sociali, dove la definizione stessa di standard accademici è contestata e il riferimento a standard metodologici è spesso arbitrario.

In secondo luogo, le amministrazioni universitarie e scolastiche sono state mobilitate nel reprimere la libertà di insegnamento e ricerca come rischio economico.

In terzo luogo, la libertà dei docenti di esprimere opinioni su questioni di interesse generale è stata limitata sulla base del presupposto di lealtà agli interessi dell’università e alle politiche governative.

Man mano che gli studiosi hanno iniziato a fornire importanti conoscenze sulle violazioni dei diritti umani fino alla perpetrazione di violenze genocidarie a Gaza, sono state mobilitate contro di loro ragioni di Stato e interessi strategici economici.

Infine, le concezioni liberali della libertà accademica sono carenti nel riconoscere l’importanza dei conflitti politici e nel difenderne l’espressione anche nei campus. In questo senso, la brutale repressione delle proteste studentesche a favore della Palestina è stata giustificata in nome della libertà accademica come neutralità. È, infatti, in nome di un presunto valore di neutralità che diverse università hanno cominciato a restringere gli spazi di espressione politica al loro interno.

Così, difendere la libertà accademica come produzione di conoscenza critica significa ripensarla in relazione alle sfide specifiche dell’università neoliberista in un momento di forte spinta alla militarizzazione dei conflitti stessi. Dato che le proteste contro il genocidio a Gaza hanno contestato non solo le azioni di Israele ma anche il sostegno che queste ricevevano dai governi occidentali, la critica di docenti e studenti ha iniziato a mettere in discussione i valori stessi su cui si fondavano i loro Paesi.

Le disuguaglianze intersezionali di classe, genere e razza sono state collegate ai crimini coloniali in generale, nonché alla concezione e alle strutture stesse dell’istruzione superiore. Sono state messe in discussione le tasse che generano un indebitamento elevato per gli studenti, la precarietà dell’insegnamento, la competizione per i fondi provenienti da imprese private, comprese quelle coinvolte nella produzione militare, ma anche il contenuto della conoscenza che viene trasmessa.

In questo contesto, difendere la libertà accademica richiede di concepirla non come un diritto individuale, ma come una prassi emancipatoria orientata al raggiungimento di un bene pubblico.

La professoressa Donatella Della Porta (Scuola Normale Superiore) è intervenuta sul tema “Libertà di insegnamento: repressione e resistenza” al convegno “L’utopia necessaria” organizzato da Flc Cgil per celebrare i vent’anni di attività che si tiene 14 e 15 aprile nell'Aula Magna dell’Università degli studi Roma Tre - dipartimento di Studi umanistici.

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