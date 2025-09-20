Attaccare, poi fare la vittima, il potere manipola la storia

true false

Siamo nell’epoca del vittimista-aggressore: chi attacca si giustifica facendo la vittima. Esempio supremo: l’attuale governo israeliano. La sua politica è presto detta: siccome gli ebrei sono stati vittime subendo tanto nel corso della storia, inclusa la Shoah, oggi hanno il diritto di difendersi al di fuori delle regole internazionali, distruggendo un intero popolo, quello palestinese, che – in un gioco di specchi – rappresenta tutti i nemici di ieri (dagli amaleciti ai nazisti fino agli arabi)