Attaccare, poi fare la vittima, il potere manipola la storia

Mario Giropolitologo
20 settembre 2025 • 20:33

Siamo al tempo delle vittimista aggressore, come Israele. Manipolare la storia o viverla emozionalmente non porta bene. Dare un altro valore alla storia 

Siamo nell’epoca del vittimista-aggressore: chi attacca si giustifica facendo la vittima. Esempio supremo: l’attuale governo israeliano. La sua politica è presto detta: siccome gli ebrei sono stati vittime subendo tanto nel corso della storia, inclusa la Shoah, oggi hanno il diritto di difendersi al di fuori delle regole internazionali, distruggendo un intero popolo, quello palestinese, che – in un gioco di specchi – rappresenta tutti i nemici di ieri (dagli amaleciti ai nazisti fino agli arabi)

Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

