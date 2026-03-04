Commenti

La reazione caotica iraniana ha compattato l’asse sunnita

Davide Assael
04 marzo 2026 • 20:20

Altro che caos, l’attacco all’Iran appare pianificato nei suoi minimi dettagli, stante anche la selettività chirurgica degli obiettivi. Soprattutto, riflette una linea strategica preparata da decenni: stabilizzare il Medio Oriente attraverso l’alleanza Israele-mondo sunnita

Altro che caos, azione irrazionale motivata da non so quali contingenze elettorali, siano le elezioni di midterm americane oppure le prossime elezioni israeliane di novembre. Certo, i leader fanno sempre i propri calcoli, ma la strategia che sta dietro l'attacco all'Iran, appare del tutto comprensibile e coerente con la politica estera delle amministrazioni americane seguite alle disastrose campagne post 11 settembre. L’obiettivo è dismettere, per quanto possibile, dal Medio Oriente e concentrar

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

