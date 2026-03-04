La reazione caotica iraniana ha compattato l’asse sunnita

true false

Altro che caos, azione irrazionale motivata da non so quali contingenze elettorali, siano le elezioni di midterm americane oppure le prossime elezioni israeliane di novembre. Certo, i leader fanno sempre i propri calcoli, ma la strategia che sta dietro l'attacco all'Iran, appare del tutto comprensibile e coerente con la politica estera delle amministrazioni americane seguite alle disastrose campagne post 11 settembre. L’obiettivo è dismettere, per quanto possibile, dal Medio Oriente e concentrar