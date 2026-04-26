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Educazione americana, quando l’odio seminato si trasforma in violenza

Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth la foto dell'uomo che ha sparato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca
Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth la foto dell'uomo che ha sparato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca
Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth la foto dell'uomo che ha sparato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca
Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
26 aprile 2026 • 16:20

L’attentato alla cena dei corrispondenti con il presidente Trump mostra l'America oggi, diabolicamente spaccata in due grazie alla narrazione Maga che ha via via cancellato l'avversario per promuoverlo a nemico

Che sia stato un attentato a Donald Trump, oppure un attentato dove era presente anche Donald Trump, oppure una messinscena che contribuisca all'epica dell'unto dal Signore e vada a vantaggio della popolarità di Donald Trump, come sospettano gli iraniani, comunque sia insomma resta il dato di fatto di una nuova esibizione di violenza politica. Che ha purtroppo una sciagurata tradizione negli Stati Uniti ma che mai era stata esercitata con la continuità impressionante di questo periodo. Servirà t

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Gigi Riva
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Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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