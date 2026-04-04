Soldi e sentimento

Avere figli fa felici? L’equivoco della contentezza: esistono concezioni diverse, basta rispettarle

Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
04 aprile 2026 • 18:00

Diventare genitore ti fa felice? Come mi dà fastidio chi parla di infelicità, mi danno fastidio quelli che invece dicono che avere figli è l’unica cosa che conta per essere realizzati come persone

Due cose mi infastidiscono esattamente allo stesso modo. La prima è leggere che diventare genitori rende felici. La seconda è leggere che diventare genitori rende infelici. È appena uscito uno studio su Evolutionary Psychology, subito ripreso dalla stampa anglosassone che ha adottato quei titoli un po’ sbrigativi, del tipo, appunto, “Avere figli non ti fa felice”. Lo studio, in realtà, dice una cosa più delimitata: mostra che i figli non rendono più felici nel senso immediato del termine, ma pos

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Letizia Pezzali
Letizia Pezzali
Letizia Pezzali

Scrittrice. Il suo primo romanzo, L'età lirica (Baldini & Castoldi 2012), è stato finalista al Premio Calvino. Per Einaudi ha pubblicato Lealtà (2018), Amare tutto (2020) e Un animale innocente (2025).

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