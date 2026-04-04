Avere figli fa felici? L’equivoco della contentezza: esistono concezioni diverse, basta rispettarle

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Due cose mi infastidiscono esattamente allo stesso modo. La prima è leggere che diventare genitori rende felici. La seconda è leggere che diventare genitori rende infelici. È appena uscito uno studio su Evolutionary Psychology, subito ripreso dalla stampa anglosassone che ha adottato quei titoli un po’ sbrigativi, del tipo, appunto, “Avere figli non ti fa felice”. Lo studio, in realtà, dice una cosa più delimitata: mostra che i figli non rendono più felici nel senso immediato del termine, ma pos