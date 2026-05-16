Come sul Titanic: le spiagge scompaiono, ma si continua a difendere stabilimenti e balneari

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Il paradosso è che, mentre l’attenzione è sugli ombrelloni, altri problemi meriterebbero attenzione sui litorali italiani. Perché i processi di erosione delle spiagge sono rilevanti e gli scenari degli scienziati destano preoccupazioni per l’innalzamento del livello del mare come conseguenza dei cambiamenti climatici

Quella che si sta aprendo sui litorali italiani non è una estate come tutte le altre. L’immagine dei primi ombrelloni che si aprono è quella della prima estate dopo un cambiamento epocale, per tante ragioni inimmaginabile solo pochi anni fa. È infatti terminata quella che di fatto in tante parti d’Italia è stata un appropriazione privata di suoli demaniali, quindi in teoria di tutti e inalienabili. Negli ultimi mesi uno stillicidio di sentenze ha confermato lo stop a qualsiasi proroga delle conc