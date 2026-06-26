Bere acqua, ordinare sushi: il caldo e i rider senza tutele

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Bere tanta acqua, non uscire nelle ore calde, ordinare quante più barche di sushi possibile, così che chi ci consegna il cibo a casa, anche di fronte all’emergenza climatica e ai suoi effetti sensibili sulle città, possa pedalare fino all’ultima mancia. Non recitano proprio così le indicazioni del ministero della Salute, ma questa è la condizione lavorativa di tanti

A Londra, l’incontro “Extreme Heat, Improving governance and strengthening action around the world” viene cancellato, pleonasticamente, per il caldo estremo; a Parigi ci si tuffa nella Senna balneabile dopo un secolo, e Roberto Gualtieri ha già preso nota. L’Europa, travolta da un’insolita canicula nell’azzurro cielo di giugno, è un pendolo che oscilla tra resilienza e insolazione. Bere tanta acqua, non uscire nelle ore calde, ordinare su Glovo quante più barche di sushi possibile, così che i ri