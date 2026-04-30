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Dimissioni della giuria e altri guai: la cultura esce a pezzi dai pasticci della Biennale di Venezia

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
30 aprile 2026 • 20:51

Gli ispettori del ministero hanno bocciato l’idea della giuria di escludere dai premi i padiglioni della Russia e di Israele. Ora saranno i visitatori a sostituire gli esperti. È come se le guerre fossero così contagiose da permeare del sé ogni aspetto della socialità

I danni collaterali di due guerre sciagurate stanno devastando un ambito che dovrebbe essere salvaguardato e il più possibile protetto anche quando l’umanità si esercita nel peggio di sé, anzi a maggior ragione proprio in quei momenti. L’ambito è quello della cultura che esce con le ossa rotte dai pasticciacci brutti della Biennale di Venezia e l’uso del plurale indica che non una ma una serie di dispute hanno prodotto conflitti quasi di “religione” simili a quelli bellici (per fortuna senza cad

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Gigi Riva
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Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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