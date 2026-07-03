Le Big Tech amiche di Trump vendono l’aria come fosse oro

L’Ue trovi il coraggio di imbracciare il bazooka, spinga i paesi attaccati a coordinarsi: l’importante che reagisca all’arroganza dei tecno-oligarchi. Anche in considerazione della bolla dell’Ia: le prove - altro che indizi - delle sfacciate operazioni finanziarie trumpiane sono troppo lampanti per essere ignorate
Con nuove giravolte, Donald Trump straccia gli obblighi imposti un anno fa alla cedevole Ue nell’accordo firmato in Scozia (a casa sua!). Ora esige l’abolizione delle mini tasse sui giganti digitali – vigenti da anni in vari paesi europei – cui un anno fa nulla obiettò. Minaccia ai disubbidienti nuovi dazi al 100 per cento (ma la Corte suprema ha bocciato quelli del Liberation Day). Pare il momento d’oro delle Big Tech, volute da Trump al G7 come fossero Stati sovrani: vogliono manipolarlo ma ne