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Le Big Tech amiche di Trump vendono l’aria come fosse oro

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista
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03 luglio 2026 • 19:34

L’Ue trovi il coraggio di imbracciare il bazooka, spinga i paesi attaccati a coordinarsi: l’importante che reagisca all’arroganza dei tecno-oligarchi. Anche in considerazione della bolla dell’Ia: le prove - altro che indizi - delle sfacciate operazioni finanziarie trumpiane sono troppo lampanti per essere ignorate

Con nuove giravolte, Donald Trump straccia gli obblighi imposti un anno fa alla cedevole Ue nell’accordo firmato in Scozia (a casa sua!). Ora esige l’abolizione delle mini tasse sui giganti digitali – vigenti da anni in vari paesi europei – cui un anno fa nulla obiettò. Minaccia ai disubbidienti nuovi dazi al 100 per cento (ma la Corte suprema ha bocciato quelli del Liberation Day). Pare il momento d’oro delle Big Tech, volute da Trump al G7 come fossero Stati sovrani: vogliono manipolarlo ma ne

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi. È membro del Comitato editoriale della Fondazione Editoriale Domani

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