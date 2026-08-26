Vaccini, difterite e dicerie. Chi diffonde complotti deve sentirsi responsabile

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L’Istituto superiore di sanità ha confermato che Anna Rosa, la bimba deceduta all’ospedale dei Bambini di Palermo, è morta a causa della difterite. Spiegare cose scientifiche è difficile e richiede tempo. Molto più facile credere alle teorie cospiratorie. E chi diffonde teorie cospiratorie - come certi politici o certi media - dovrebbe essere chiamato a risponderne

L’Istituto superiore di sanità ha confermato che Anna Rosa, la bimba deceduta all’ospedale dei Bambini di Palermo, è morta a causa della difterite. «Le indagini sui campioni hanno dato esito positivo per il Corynebacterium diphteriae ed hanno rilevato il gene della tossina responsabile della difterite respiratoria», recita il comunicato dell’Iss. Manuela Maggio ed Emanuele Bartolotta, mamma e papà di Anna Rosa, che non avevano vaccinato lei e gli altri tre fratellini perché erano convinti che il