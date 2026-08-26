Dopo il caso della bimba non vaccinata morta a palermo

Vaccini, difterite e dicerie. Chi diffonde complotti deve sentirsi responsabile

Andrea Casadio
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26 agosto 2026 • 19:06

L’Istituto superiore di sanità ha confermato che Anna Rosa, la bimba deceduta all’ospedale dei Bambini di Palermo, è morta a causa della difterite. Spiegare cose scientifiche è difficile e richiede tempo. Molto più facile credere alle teorie cospiratorie. E chi diffonde teorie cospiratorie - come certi politici o certi media - dovrebbe essere chiamato a risponderne

L’Istituto superiore di sanità ha confermato che Anna Rosa, la bimba deceduta all’ospedale dei Bambini di Palermo, è morta a causa della difterite. «Le indagini sui campioni hanno dato esito positivo per il Corynebacterium diphteriae ed hanno rilevato il gene della tossina responsabile della difterite respiratoria», recita il comunicato dell’Iss. Manuela Maggio ed Emanuele Bartolotta, mamma e papà di Anna Rosa, che non avevano vaccinato lei e gli altri tre fratellini perché erano convinti che il

Andrea Casadio
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Andrea Casadio

È medico, giornalista e autore tv. Ex docente universitario ed ex ricercatore di neuroscienze alla Columbia University di New York, ha partecipato agli studi sulla memoria che hanno permesso a Eric Kandel, capo del laboratorio, di ottenere il premio Nobel per la Medicina nell'anno 2000. Ha collaborato come inviato e autore televisivo a varie trasmissioni (Turisti per caso, Sciuscià, Velisti per caso, Annozero, Servizio pubblico, Piazzapulita).

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