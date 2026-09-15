il commento

Bisignani, Lavitola e Masi: i “Rieccoli” che non passano mai di moda

Luca Bottura
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15 settembre 2026 • 21:01

Al netto della rilevanza penale, il ritorno sulla scena del dinamico duo ci dice molto dell’assuefazione cui siamo arrivati. Di come tutto ci appaia digeribile: un partito che possiede televisioni, un altro che le comanda, un deputato che fa l’editore e forma la classe parlante per i talk

Viviamo così, sempre sospesi tra un film di Elio Petri e uno di Pingitore. Tra un’indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e “Attenti a quei P2”. Tra Gianmaria Volonté e Pippo Franco. Così, il ritorno sulla ribalta giudiziaria di Mauro Masi e Luigi Bisignani si colloca tra l’allarme democratico, il sorriso amaro, l’alzata di spalle. L’affresco alla Flaiano. Quanto zucchero nel caffè, dotto’? Anche per la presunta vittima che – dicono i Pm – Masi e Bisignani, mentre l’ad della banca

Luca Bottura
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Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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