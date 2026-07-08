Tra bisteccherie e bistrot, la politica fatta a tavola

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Dal caso Garofani alla Bisteccheria d’Italia fino alla gintoneria di Crosetto e al ristorante di Valter Lavitola. non può essere un caso che il ristorante sia lo scenario privilegiato anche di cotanti retroscena politici, criminali, istituzionali, gossippari

«Dieci!» sentenzia compiaciuto Alessandro Borghese, chef e conduttore di uno dei programmi televisivi più amati e in salute, 4 Ristoranti. In poco più di dieci anni, il reality culinario – eccellente anche nella sua spietata variante matrimoniale – è riuscito nella mirabile impresa di imporsi nell’immaginario popolare, con risultati che si ribaltano e menù che svolazzano. Sarà che vedere tavernieri avvelenati dalla competizione sul punto di scagliarsi addosso cibarie come Gassman e Tognazzi ch