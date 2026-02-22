L’Italia e il Board di Gaza. Il governo partecipa a un funerale della pace

Le scelte di Roma sono sempre state fedeli alla tradizione del “pacifismo giuridico”. Era proprio la necessità del diritto che giustificava – anche pretestuosamente – l’atlantismo. Il governo Meloni lo ha sostituito col “pacifismo imperialista”, per cui l’unica pace possibile è quella dei cimiteri
So che rileggere Bobbio – in tempi in cui il pantheon culturale del nostro governo sembra ospitare solo un raffinato intellettuale come Trump (affiancato al massimo da improbabili buffoni di corte) – può apparire un gesto di disperazione. Eppure, dinanzi alla scelta del governo di non prendere le distanze dal nuovo reality show intitolato Board of Peace, la domanda da porci è molto seria: dentro quale tradizione di pensiero si può collocare la storia politica delle posizioni del nostro paese di