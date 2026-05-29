Bolkestein e concessioni balneari, la partita si sposta sul piano regionale

Da anni i governi italiani cercano di evitare, rinviare o svuotare l’applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari. Ora la Calabria, con due leggi regionali, prova a muoversi per conto proprio per evitare l’assegnazione mediante gare
Da anni i governi italiani cercano di evitare, rinviare o svuotare l’applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari, cioè la loro assegnazione mediante gare. Ora la partita si sta spostando anche sul piano regionale. La Calabria, con due leggi, prova a muoversi per conto proprio. Ma il suo tentativo rischia di infrangersi sullo scoglio della normativa europea. La direttiva Bolkestein Secondo la direttiva Bolkestein, quando un bene pubblico – ad esempio, le spiagge – è limitato