Con Lepore e quella piazza che la destra vuole sporcare

Davvero Giorgia Meloni e i suoi guardaspalle pensano che quel gruppo di sciagurati in servizio permanente anche l’altra sera, intenti a spaccare vetrine e scagliare biciclette e tavolini sulle forze dell’ordine, siano parte di un’alternativa democratica al malgoverno della destra? Insomma, che siano la stessa cosa e ceppo delle migliaia di bolognesi che hanno risposto all’appello sacrosanto del loro sindaco e che oggi esprimono tutta la solidarietà ai sessanta agenti rimasti feriti?
«Ho trovato irresponsabile l’idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all’indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità». Così, in un’intervista al Giornale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a commento delle migliaia di bolognesi riuniti lunedì sera sotto il Nettuno per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir. Da lì l’accusa al sindaco d’avere istigato una condanna delle forze dell’ordine e creato il p