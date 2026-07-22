Con Lepore e quella piazza che la destra vuole sporcare

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Davvero Giorgia Meloni e i suoi guardaspalle pensano che quel gruppo di sciagurati in servizio permanente anche l’altra sera, intenti a spaccare vetrine e scagliare biciclette e tavolini sulle forze dell’ordine, siano parte di un’alternativa democratica al malgoverno della destra? Insomma, che siano la stessa cosa e ceppo delle migliaia di bolognesi che hanno risposto all’appello sacrosanto del loro sindaco e che oggi esprimono tutta la solidarietà ai sessanta agenti rimasti feriti?