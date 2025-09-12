L’ex presidente brasiliano è stato condannato a 27 anni di detenzione per il tentato golpe del gennaio 2023. È la rivincita della società civile, in un Brasile diviso e con gli Stati Uniti di Trump pronti a destabilizzare il paese

I fatti che hanno portato alla condanna a 27 anni di Jair Bolsonaro, si riferiscono al tentato golpe dell’8 gennaio 2023, quando fu assaltato il Congresso, il palazzo di Planalto (sede della presidenza) e il Supremo tribunale federale a Brasilia, in un’azione identica all’assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio 2021, e che prevedeva l’assassinio del presidente Lula Da Silva e del suo vice Geraldo Alckmin.

Bolsonaro, come Trump, non accettava la sconfitta contro un avversario di centrosinistra, contando su masse critiche simili di potere economico, disinformazione e messianismo religioso. Oggi Brasilia condanna dove Washington ha eluso.

Dal colpo di stato del 1930 di Getúlio Vargas, il paese ha vissuto una decina di tentativi di golpe, riusciti, falliti o mascherati, tra i quali spicca quello del 1964, in piena guerra fredda. Giovedì, per la prima volta nella storia, i militari, tra i quali l’onnipotente Walter Braga Netto – vera mente del bolsonarismo – sono stati condannati da un tribunale civile, affermando la sottomissione delle forze armate al regime democratico e la fine dell’impunità della “famiglia militare”, che vede alcuni dei suoi più autorevoli rappresentanti degradati con disonore.

Il solo Mauro Cid, ex aiutante di campo di Bolsonaro, ha beneficiato di una pena lieve, due anni in semi libertà, per aver confessato e collaborato con la giustizia.

LA RIVINCITA DELLA SOCIETÀ CIVILE

Lo svolgimento dei lavori del Supremo tribunale federale (Stf), seguiti con grande interesse dal paese, ha marcato più passaggi fondamentali. Tra questi spicca la figura della presidente e unica giudice donna, Cármen Lúcia, ripetutamente insultata in passato da Bolsonaro stesso. Il suo voto ha così segnato anche la presunta fine di una carriera espressione di una cultura politica fondata sulla misoginia e sul relegare la donna in posizione subalterna.

A far da contraltare il giudice Luiz Fux, l’unico a votare per l’assoluzione dei golpisti, che mercoledì scorso ha arringato per ben dodici ore sostenendo la tesi che – riassumendo – la forza, ove volesse, prevarrebbe sempre sulla politica e quindi, non avendo il golpe prosperato, non fosse tale e gli imputati dovessero essere assolti.

È l’esatta antitesi dell’ultimo discorso di Salvador Allende dalla Moneda, su «coloro che hanno la forza ma non la ragione», e ricorda anche le assoluzioni per i golpisti venezuelani dell’11 aprile 2002 contro Hugo Chávez. Essendo Chávez tornato a Miraflores, sentenziarono quella volta, non si poteva parlare di golpe.

Da oggi il Brasile e l’America Latina sanno, come afferma il presidente dell’associazione dei giuristi democratici, Marcelo Uchôa, che la scorciatoia di pacificare «garantendo impunità ai golpisti, significa solo rimandare un problema, aprendo la strada a nuove avventure autoritarie».

L’INGERENZA USA E IL CAMMINO AL 2026

Marco Rubio ha già parlato di sentenza sbagliata contro la quale gli Usa prenderanno provvedimenti. L’ingerenza di Donald Trump, che ha già imposto dazi politici del 50 per cento in solidarietà con l’amico Bolsonaro, ricorda da vicino il ruolo della Cia nel golpe del 1964.

Al di là di quello che può fare Washington per destabilizzare la principale democrazia della regione, il Brasile resta un paese dalle profonde divisioni. Il ribellismo di estrema destra, che continua a identificare in Bolsonaro il proprio campione, ha, anche in queste ore, un’enorme capacità di mobilitazione e può limitare i margini di manovra del socialdemocratico Lula Da Silva.

La campagna elettorale 2026 è già alle porte. Tarcísio de Freitas, ex-generale e governatore dello stato di San Paolo, il più importante del paese, è stato negli ultimi anni il bolsonarista con la faccia più pulita. Vicino agli evangelici, invitato dalla destra economica a fare passi verso il centro, si è finora appiattito su Bolsonaro che presto dovrebbe passare dai domiciliari al carcere di Papuda, a Brasilia.

Nel ’26 Lula avrà 81 anni ma, a oggi, è favorito. Secondo i sondaggi, il 55 per cento dei brasiliani sarebbe contrario a un indulto a Bolsonaro ma se il potere dei media, maggioritariamente a destra, considerasse la condanna troppo dura, il tema condizionerebbe l’agenda politico-elettorale brasiliana.

