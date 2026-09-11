Bonino, Aurora, Rugiada e il senso di una maternità

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La leader radicale è morta all’età di 78 anni. Nella sua vita è stata madre affidataria di due bambine. Erano le figlie di due donne che avrebbero voluto abortire e non vi erano riuscite. Forse il suo esempio ci aiuta a distinguere la durevolezza della cura dall’eternità del ruolo, la responsabilità dalla pretesa di appartenersi per sempre

Molte persone hanno idee chiare, talvolta condivisibili, ma non vivono all’altezza di queste idee. Succede anche a chi ne ha di vaghe e poco condivisibili. Difensori della famiglia presuntamente naturale che crescono figli e figlie fuori da una famiglia naturale. Avversari dei diritti dei migranti che dei migranti si servono ogni giorno. Il problema non è che vivano diversamente da come predicano: è che pretendano di imporre per legge agli altri ciò che non chiedono a sé stessi. È l’eterno ritor