La Repubblica dei bonus: se il privilegio per pochi prevale sui diritti di tutti

Quando la politica individua un problema generale da risolvere, non sa ormai ricorrere ad altra soluzione che non sia l’incentivo sempre e solo economico e individuale. Non so se siamo una Repubblica delle banane, ma certo siamo la Repubblica dei bonus, dello scambio tra diritti di tutti e vantaggi di pochi
Anch’io ho assistito tra l’attonito e il divertito alla scenetta della fiducia parlamentare data a una legge che si era già sfiduciata da sé. Forse non letteralmente, ma simbolicamente anche questa ennesima prova di un Parlamento costretto a dichiarare il falso per coprire il governo dalla responsabilità dei propri misfatti non mi pare molto fedele allo spirito della Costituzione. A volte ho come l’impressione che nulla più della maggioranza parlamentare sia convinta che l’Italia non sia già più