«I cani sono meglio delle persone», il paradosso Bardot

Dichiaratamente di destra, poco tollerante verso stranieri, omosessuali e femministe, l’attrice aveva persino raccontato di preferire un cagnolino al suo unico figlio. BB-pensiero a parte, sarebbe interessante approfondire questo paradosso secondo cui per alcuni sarebbe più facile provare empatia nei confronti degli animali piuttosto che per altri esseri umani
Brigitte Bardot se ne va il 28 dicembre, giorno in cui, centotrenta anni fa, i fratelli Lumière proiettavano il loro primo film al Salon indien del Grand Café di Parigi. Uscita di scena perfetta, al pari di ogni dettaglio dell’attrice che ha inventato Saint-Tropez e i trenini di Capodanno. La diva del cinema che muore nel giorno del compleanno del cinema, come sapevamo, o come abbiamo scoperto dai fiumi di commenti che sono seguiti alla notizia, nel 1973, dopo un incontro folgorante con una ca